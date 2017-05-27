G7 хочет объединиться с Москвой в борьбе с терроризмом, но санкции не снимет

В Избранное

Скопировать

Рим, 27 мая. Страны G7 признали, что диалог с Москвой необходим, особенно для поиска решений и выработки стратегии по решению международных кризисов, а также в сфере борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Несмотря на вышесказанное, страны G7 не собираются ослаблять санкционное давление на Россию «в плане ее ответственности в украинском кризисе», заявил итальянский министр в интервью ТАСС.

«Что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии», — подчеркнул министр.

Российская сторона неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а в процессе минского урегулирования выступает только как посредник, стремящийся примирить Киев с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой.