Путин отметил роль Ассамблеи народов России в сохранении единства страны
Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам и гостям VII Съезда Ассамблеи народов России, обратив в ней внимание на важность сохранения единства многонационального народа страны. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.
Путин особо отметил деятельность Ассамблеи, которая реализовала ряд разнообразных проектов, в числе которых масштабные молодежные форумы, конгрессы народов России и профессиональные конкурсы лидеров некоммерческих организаций.
«Такой востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания», — заявил президент.
Путин отметил, что сохранение единства многонационального народа России, а также совершенствование диалога между представителями разных национальностей и религий является приоритетной задачей государства.