Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин отметил роль Ассамблеи народов России в сохранении единства страны

Путин отметил роль Ассамблеи народов России в сохранении единства страны

10:16  27 Мая 2017
90

Путин отметил роль Ассамблеи народов России в сохранении единства страны

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам и гостям VII Съезда Ассамблеи народов России, обратив в ней внимание на важность сохранения единства многонационального народа страны. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля. 

Путин особо отметил деятельность Ассамблеи, которая реализовала ряд разнообразных проектов, в числе которых масштабные молодежные форумы, конгрессы народов России и профессиональные конкурсы лидеров некоммерческих организаций.

«Такой востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания», — заявил президент.  

Путин отметил, что сохранение единства многонационального народа России, а также совершенствование диалога между представителями разных национальностей и религий является приоритетной задачей государства. 

#путин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть