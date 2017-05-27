Новый Nokia 9 с 8 Гб «оперативки» протестировали в бенчмарке Geekbench

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Хельсинки, 27 мая. В СМИ просочились результаты тестов, которые прошел смартфон Nokia 9. Их опубликовал бенчмарк Geekbench. Уже сейчас будущие владельцы могут оценить возможности нового гаджета от финской компании.

Официальных данных пока нет, поэтому приходится довольствоваться неподтвержденной информацией. Объем оперативной памяти у Nokia 9 может достичь 8 Гб, внутренней — 64 ГБ. Работать смартфон будет на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Кроме того, сообщается о камере в 13 мегапикселей и 5,3-дюймовом экране.