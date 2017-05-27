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Технологии
Новый Nokia 9 с 8 Гб «оперативки» протестировали в бенчмарке Geekbench

Новый Nokia 9 с 8 Гб «оперативки» протестировали в бенчмарке Geekbench

10:17  27 Мая 2017
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Новый Nokia 9 с 8 Гб «оперативки» протестировали в бенчмарке Geekbench

Хельсинки, 27 мая. В СМИ просочились результаты тестов, которые прошел смартфон Nokia 9. Их опубликовал бенчмарк Geekbench. Уже сейчас будущие владельцы могут оценить возможности нового гаджета от финской компании.

Новый Nokia 9 с 8 Гб «оперативки» протестировали в бенчмарке Geekbench

Официальных данных пока нет, поэтому приходится довольствоваться неподтвержденной информацией. Объем оперативной памяти у Nokia 9 может достичь 8 Гб, внутренней — 64 ГБ. Работать смартфон будет на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Кроме того, сообщается о камере в 13 мегапикселей и 5,3-дюймовом экране. 

Алексей Громов
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