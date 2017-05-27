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Экономика
Названы российские цены на кроссовер Mazda CX-5 второго поколения

Названы российские цены на кроссовер Mazda CX-5 второго поколения

10:07  27 Мая 2017
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Названы российские цены на кроссовер Mazda CX-5 второго поколения

Москва, 27 мая. Новый японский кроссовер Mazda CX-5 будет стоить 1,4 млн рублей в минимальной комплектации и 2 млн в полноприводном варианте. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на представителей компании.

Автомобиль появится в продаже уже в июле. Базовая модель с передним приводом и двигателем объемом 1,4 литра будет стоить 1,4 млн рублей. Авто в комплектации Drive с двухлитровым мотором и полным приводом можно будет приобрести по цене от 2 млн рублей. 

Mazda CX-5 была представлена в апреле этого года. Как отмечают в компании, за шесть лет выпуска автомобиля этот кроссовер стал самой популярной моделью в Европе. Дизайн второго поколения CX-5 «лаконичен, но ярок», обращают внимание в Mazda, а в целом кроссовер «создан в соответствии с философией ориентированности на человека». 

Владимир Багров
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