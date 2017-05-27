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Весь мир
Строящийся дом рухнул в Китае, под завалами оказались десять человек

Строящийся дом рухнул в Китае, под завалами оказались десять человек

9:50  27 Мая 2017
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Строящийся дом рухнул в Китае, под завалами оказались десять человек

Шанхай, 27 мая. Обрушение строящегося жилого дома произошло в одном из городов провинции Шаньдун, десять человек показались под завалами.

Уточняется, что дом обрушился в китайском городе Цзинань. Под завалами оказались десять человек, шестерых уже удалось спасти. Спасательные работы на месте аварии продолжаются. К настоящему моменту информации о состоянии людей, остающихся под завалами, нет.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает Xinhuanet.

#китай
Владимир Багров
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