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Ученые доказали, что мужчины работают медленнее, чем они думают

Ученые доказали, что мужчины работают медленнее, чем они думают

9:55  27 Мая 2017
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Ученые доказали, что мужчины работают медленнее, чем они думают

Вашингтон, 27 мая. Американские ученые пришли к выводу, что мужчины обладают завышенной самооценкой и побороть это ощущение практически невозможно. Секрет кроется в психологических особенностях.

Представители сильного пола по отношению к себе настроены очень оптимистично, поэтому вера в собственные силы иногда играет с ними злую шутку. С женщинами все с точностью до наоборот. Им в жизни сильно мешает пессимизм.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 100 добровольцев: 50 мужчин и столько же женщин. Им предложили пробежать стометровку. А предварительно они должны были сделать ставки на то, кто справится с заданием быстрее.

Ученые доказали, что мужчины работают медленнее, чем они думают

Больше половины мужчин (порядка 70%) не сомневались в своей победе. А 80% дам были уверены, что обязательно проиграют.

Такое же поведение прослеживается и в других сферах жизни. В том числе и в работе, пишут «Актуальные новости». При этом, говорят специалисты, результаты далеко не всегда оправдывают ожидания.

Алексей Громов
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