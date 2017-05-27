Правительство РФ разрешило запустить спутник ЕКА с космодрома «Плесецк»

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Москва, 27 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об обеспечении запуска с космодрома «Плесецк» космического аппарата научного назначения Sentinel 5-P, сообщает пресс-служба правительства России.

Медведев распорядился разрешить Министерству обороны РФ «использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» космического аппарата научного назначения «Сентинел-5П».

В пояснительной записке к документу отмечается, что спутник Европейского космического агентства (ЕКА) Sentinel 5-P изготовлен фирмой Thales Alenia Space и будет использоваться в рамках программы «Коперник» «для получения данных по составу мировой атмосферы, изучения климата и качества атмосферного воздуха».

Запуск будет осуществляться за счет внебюджетных средств, добавили в пресс-службе кабмина.



