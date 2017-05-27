Вдова диктатора Пиночета в тяжелом состоянии госпитализирована в Чили

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Сантьяго, 27 мая. Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Ириарт накануне попала в больницу с сильным гриппом. Об этом сообщает Cuba Debate.

94-летнюю женщину накануне госпитализировали в военный госпиталь в Сантьяго. Ухудшение здоровья женщины было спровоцировано сильным гриппом. Медикам удалось стабилизировать состояние женщины, ее жизнь вне опасности. Тем не менее, под наблюдением врачей она останется еще в течение суток.

За последнее время это не первый случай, когда вдова Пиночета попадает в больницу. Так, ее госпитализировали в конце 2016 года. Всего же за прошедший год вдова Пиночета оказывалась в больнице четыре раза.

Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в результате госпереворота в 1973 году и управлял страной до 1990 года. Согласно официальной статистике, за годы правления Пиночета по политическим мотивам были убиты почти 3,2 тыс. чилийцев, еще 1,2 тыс. пропали без вести, 28 тыс. человек подверглись пыткам. Пиночет умер в 2006 году.