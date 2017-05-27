Самая крупная в мире плавучая солнечная электростанция запущена в Китае

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Пекин, 27 мая. На востоке Китая запущена электростанция на воде, которая работает на солнечной энергии. Ее мощность составляет 40 мегаватт, она не имеет себе равных во всем мире. Построила этот гигант фирма Sungrow Power Supply, пишут СМИ.

Накануне станцию подключили, и она уже начала вырабатывать энергию. Месторасположение объекта выбрано с учетом экономии земли, которой в КНР так не хватает.

We will present 1500 V inverters @Intersolar Europe 2017. Here's a 40 MW floating PV farm with our 2.5 MW inverters https://t.co/r82s94bS7Y pic.twitter.com/KpsJpa9Te6 — Sungrow Power Supply (@SungrowPowerSCo) May 25, 2017

Станцию разместили в затопленном дождями карьере. Вода здесь не годится для использования даже в технических нуждах, поэтому речи об ущербе экологии не идет.

Кроме того, охлаждающий эффект от жидкости дает возможность выработки большего количества энергии, чем могла бы давать электростанция, если бы располагалась на суше.