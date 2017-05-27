Стали известны подробности жуткой аварии под Барнаулом с пятью погибшими

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Барнаул, 27 мая. В Алтайском крае при столкновении двух автомобилей на встречной полосе дороги «Чуйский тракт» погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Автокатастрофа произошла на дороге Р-256 «Чуйский тракт» между городами Барнаул и Новоалтайск. По данным полиции, за рулем автомобиля Honda Stream находился водитель, 1980 года рождения. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ГАЗ-3110, которым управлял водитель, 1959 года рождения.

В результате ДТП погибли водитель иномарки и трое его пассажиров. Личность двоих из них пока не установлена. Помимо этого погибла пассажирка отечественного авто, 1961 года рождения. Водителя «Волги» госпитализировали с многочисленными травмами.

Отметим, по данным некоторых региональных СМИ, водитель «Волги» скончался в больнице. Однако официальной информации об этом пока не поступало.