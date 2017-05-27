Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Проект протокола по безопасности с Японией одобрен правительством РФ

Проект протокола по безопасности с Японией одобрен правительством РФ

9:07  27 Мая 2017
52

Проект протокола по безопасности с Японией одобрен правительством РФ

Москва, 27 мая. Проект протокола между российским и японским правительствами о внесении изменений в соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве одобрен Москвой. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Проект протокола по безопасности с Японией одобрен правительством РФ

«Подписание протокола позволит сформировать условия для обеспечения более высокого уровня безопасности плавания российских и японских военных кораблей, полетов авиации в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей», — говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

В основе проекта протокола лежит предложение, внесенное министерством обороны РФ. 

 

#медведев
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть