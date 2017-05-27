Проект протокола по безопасности с Японией одобрен правительством РФ

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Москва, 27 мая. Проект протокола между российским и японским правительствами о внесении изменений в соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве одобрен Москвой. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Подписание протокола позволит сформировать условия для обеспечения более высокого уровня безопасности плавания российских и японских военных кораблей, полетов авиации в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей», — говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

В основе проекта протокола лежит предложение, внесенное министерством обороны РФ.