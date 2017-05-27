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Общество
Детский омбудсмен разберется с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы

Детский омбудсмен разберется с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы

9:15  27 Мая 2017
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Детский омбудсмен разберется с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы

Москва, 27 мая. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием девятилетнего ребенка в Москве. Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

Как стало известно ранее, в пятницу вечером сотрудники полиции привезли в отделение девятилетнего мальчика, который гулял один в центре Москвы. стражи порядка начали искать родственников. Вскоре удалось найти отца ребенка, он приехал в полицию в 20.50. Юридическую помощь мужчине оказывали два адвоката, а также  председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

Уточняется также, что никаких нарушений при задержании выявлено не было. В отношении родителей ребенка начата проверка. 

Кузнецова со своей стороны также пообещала прояснить ситуацию.

«Я,конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребёнок», — написала она на странице в соцсети. 

Вчера в Москве задержали мальчика. Я,конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребёнок... Разберёмся во всем обязательно.

تم نشره بواسطة ‏‎Anna Kuznetsova‎‏ في 26 مايو، 2017

 

#кузнецова
Владимир Багров
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