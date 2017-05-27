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Россия
Эксперты озвучили достижения в войне против контрафактного алкоголя в РФ

Эксперты озвучили достижения в войне против контрафактного алкоголя в РФ

8:38  27 Мая 2017
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Эксперты озвучили достижения в войне против контрафактного алкоголя в РФ

Москва, 27 мая. За первые три месяца 2017 года правоохранительные органы России изъяли 5 млн литров нелегальной алкогольной продукции. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По данным Росалкогольрегулирования, в общей сложности в 2016 году в ходе проверок изъяли 38,7 млн литров нелегально произведенного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Как сообщает RT, в ведомстве подчеркивают, что увеличение объема изъятой продукции связано с эффективной работой системы по борьбе с теневым алкогольным рынком.

Эксперты озвучили достижения в войне против контрафактного алкоголя в РФ

По данным экспертов издания, чаще всего подделывают и незаконно производят крепкий алкоголь: водку, коньяк и виски. При этом, по словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, практически не подделывают в России вино. По его данным, доля нелегального вина сейчас составляет 0,1%. 

Эксперты озвучили достижения в войне против контрафактного алкоголя в РФ

#алкоголь #преступление
Олеся Волкова
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