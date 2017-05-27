Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Программисты обнаружили новую уязвимость в ОС Windows

Программисты обнаружили новую уязвимость в ОС Windows

8:54  27 Мая 2017
185

Программисты обнаружили новую уязвимость в ОС Windows

Вашингтон, 27 мая. В операционной системе Windows специалисты нашли баг, который может стать причиной существенного замедления работы компьютера и его перезагрузки, а также появления «синего экрана смерти», пугавшего пользователей еще 90-х (похожая недоработка была на 95 и 98 «винде»).

Программисты обнаружили новую уязвимость в ОС Windows

Опасность грозит ПК, на которых установлены «семерка», «восьмерка» и Vista. Компьютер переходит по вредоносной ссылке, где получает изображение $MFT, пишет Газета.ру. И в этот момент система дает сбой, а также становится весьма уязвимой для кибератаки.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть