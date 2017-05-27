Программисты обнаружили новую уязвимость в ОС Windows

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Вашингтон, 27 мая. В операционной системе Windows специалисты нашли баг, который может стать причиной существенного замедления работы компьютера и его перезагрузки, а также появления «синего экрана смерти», пугавшего пользователей еще 90-х (похожая недоработка была на 95 и 98 «винде»).

Опасность грозит ПК, на которых установлены «семерка», «восьмерка» и Vista. Компьютер переходит по вредоносной ссылке, где получает изображение $MFT, пишет Газета.ру. И в этот момент система дает сбой, а также становится весьма уязвимой для кибератаки.