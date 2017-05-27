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Стало известно, над чем работал перед гибелью Бжезинский

Стало известно, над чем работал перед гибелью Бжезинский

8:26  27 Мая 2017
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Стало известно, над чем работал перед гибелью Бжезинский

Вашингтон, 27 мая. Збигнев Бжезинский, скончавшийся в пятницу на 90-м году жизни, незадолго до смерти приступил к работе над книгой о международных отношениях в Евразии. Об этом сообщил Джон Хамре, президент Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне, где Бжезинский работал последние 36 лет.

В заявлении Хамре, опубликованном на официальном сайте ЦСМИ, сообщается, что незадолго до гибели Бжезинский «работал над новой книгой, в которой рассматривал противоборствующие имперские традиции в Азии и их отражение в политике современных евразийских государств».

Хамре отметил, что благодаря работе Бжезинского в Центе был создан Институт Бжезинского по геостратегии, который защищает проекты, основанные на историко-географическом анализе. В частности, Институт Бжезинского выступил спонсором крупного нового проекта «Повторное подключение к Азии», в котором рассматриваются последствия масштабного строительства инфраструктуры в Азии с исторической и географической точки зрения. 

Глава ЦСМИ выразил соболезнования в связи со смертью коллеги от лица всего аналитического института. 

Бжезинский родился в Варшаве в 1928 году. Его отец был отправлен в Канаду в 1938 году. С 1953 по 1960 год работал в Гарвардском университете. В 1958 году стал гражданином США.

Бжезинский перебрался в Колумбийский университет в 1960 году в качестве директора Научно-исследовательского института по делам коммунистов. Он служил советником президентских кампаний Джона Ф. Кеннеди, Линдона Джонсона и Хьюберта Хамфри. Он служил в Совете по планированию политики Госдепартамента с 1966 по 1968 год.

Стало известно, над чем работал перед гибелью Бжезинский

В 1976 году был главным советником по внешней политике кандидата в президенты Джимми Картера, а затем в 1977–1981 годах — советником президента Картера по национальной безопасности.

После ухода из Белого дома Бжезинский продолжал активно участвовать в дебатах по вопросам политики, работая в различных комитетах и целевых группах во время правления Рональда Рейгана, включая Комиссию по химической войне, Совет национальной безопасности и обороны по комплексной долгосрочной стратегии и Консультативный совет по внешней разведке.

#сша #бжезинский
Олеся Волкова
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