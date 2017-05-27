Ученые составили список продуктов, которые могут исчезнуть

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Вашингтон, 27 мая. Привычные продукты уже совсем скоро могут исчезнуть из рациона. Ученые проанализировали данные о климатических изменениях и пришли к выводу, что некоторые растения не смогут пережить их.

В результате появился список продуктов, которые находятся на грани исчезновения. В такую своеобразную Красную книгу для растений включены бананы, виноград, кофе, авокадо и многое другое. Основная угроза для них — засуха, которая наблюдается в регионах, где их выращивают, и медленное, но верное повышение температуры. Все это не позволяет плодам вызревать.

С каждым годом урожай становится все скуднее. Уже в этом веке может быть забыт вкус многих продуктов из списка, пишут СМИ.