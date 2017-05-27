В Чили началось строительство крупнейшего в мире телескопа

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Вашингтон, 27 мая. Президент Чили Мишель Бачелет дала старт строительству в пустыне Атакама самого большого в мире телескопа для наблюдений за экзопланетами.

«Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества», — цитирует слова Бачелет пресс-служба чилийского президента.

Аппарат получил название «Европейский экстремально большой телескоп» (EELT). Конструкция будет состоять из пяти сегментов, диаметр самого большого из них достигнет 39 метров. Площадь подвижного купола будет сопоставима с площадью футбольного поля, а общая масса телескопа составит пять тысяч тонн.

Всего на сооружение EELT планируется потратить миллиард евро. Завершение строительства намечено на 2024 год.