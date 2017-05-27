В Интернете появились шпионские фото лимузина Дональда Трампа

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Вашингтон, 27 мая. Интернет-пользователи обсуждают снимки засекреченного лимузина, который создавался специально для президента США Дональда Трампа.

Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль во время тестовых испытаний. Cadillac One покрыт защитной пленкой, через которую практически невозможно разглядеть детали, но в глаза бросаются довольно внушительные размеры машины, а также резина, в которую он «обут» — такая используется на тяжелых грузовиках.

Пишут, что в салоне смогут с комфортом уместиться до семи пассажиров, а толщина бронированного кузова достигает 18 сантиметров. Степень защиты — наивысшая, Cadillac One, говорят, может выдержать даже взрыв противотанковой гранаты.