Донбасс: ВСУ пять раз за сутки открывали огонь по ЛНР

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Луганск, 27 мая. ВСУ за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики из минометов и зениток, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь киевских силовиков попали районы поселка городского типа Калиново и сел Желобок, Крымское, Смелое, Веселогоровка.

ВСУ обстреливали территорию ЛНР из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

По данным оборонного ведомства, жертв и пострадавших среди ополченцев и мирного населения в результате обстрелов нет.