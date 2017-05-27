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Ученые выяснили, как смартфоны влияют на рациональность людей

Ученые выяснили, как смартфоны влияют на рациональность людей

7:46  27 Мая 2017
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Ученые выяснили, как смартфоны влияют на рациональность людей

Лондон, 27 мая. Специалисты факультета психологии Лондонского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, что во время использования смартфонов люди оказались более склонны принимать рациональные и неэмоциональные решения, чем при использовании компьютера. 

В исследовании, чьи результаты были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior, приняли участие 1010 добровольцев. Им предложили решить известную «проблему вагонетки» – мысленный эксперимент, по условиям которого неуправляемая вагонетка несется по рельсам, к которым привязаны пять человек. Испытуемый может переключить стрелку, направив вагонетку на другой путь, где находится лишь один связанный человек. 

С точки зрения утилитаризма правильнее было бы выбрать тот путь, в результате которого пострадает меньшее количество людей. Но с точки зрения морали лучше не вмешиваться, чтобы не становиться убийцей.

Испытуемым предложили рассмотреть еще один вариант развития событий: они стоят на мосту над рельсами вместе с толстяком. Остановить поезд можно только одним способом: столкнуть толстяка с моста на пути.

Как сообщает «Газета.ру», участники, дававшие ответы с помощью смартфона, оказались готовы столкнуть толстяка в 33,5% случаев. Те, кто сидел за компьютером, — в 22,3% случаев. Пожертвовать одним человеком на путях ради пяти смогли бы 80,9% пользователей смартфонов и 76,9% пользователей ПК.

Ученые выяснили, как смартфоны влияют на рациональность людей

Олеся Волкова
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