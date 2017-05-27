США перестали работать с турецкими поставщиками гумпомощи в Сирию

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Вашингтон, 27 мая. США на пять лет приостановили сотрудничество с 12 турецкими компаниями, которые поставляют гуманитарную помощь в Сирию. Об этом сообщает Reuters.

Управление генерального инспектора США наложило пятилетний запрет на сотрудничество Агентства международного развития с турецкими компаниями и некоммерческими организациями, которые занимаются доставкой и распределением гуманитарной помощи в Сирии. В общей сложности под запрет попали 12 организаций.

По данным издания, ограничительные меры связаны с результатами двухлетнего расследования по делу о коррупционных схемах компании Senkardes Co и других организаций. Сообщается, что между поставщиками и партнерами Агентства международного развития существовал коррупционных сговор, целью которого было распределение контрактов на поставку гуманитарной помощи за взятки.