Бжезинский в одном из последних интервью говорил о Путине
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Вашингтон, 27 мая. В США в возрасте 89 лет скончался Збигнев Бжезинский. В то время, когда хозяином Белого дома был Джимми Картер, он занимал пост советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности.
Два месяца назад он дал одно из своих последних интервью Газете.ру, в котором говорил о том, что угрожает российскому лидеру Владимиру Путину.
«Чрезмерная концентрация властных элит в России на приобретении богатства может со временем вызвать социальные реакции и враждебность. Это еще не произошло, но я думаю, что есть потенциальный риск таких тенденций», — цитирует Бжезинского издание.
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