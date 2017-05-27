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Политика
Бжезинский в одном из последних интервью говорил о Путине

Бжезинский в одном из последних интервью говорил о Путине

8:00  27 Мая 2017
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Бжезинский в одном из последних интервью говорил о Путине

Вашингтон, 27 мая. В США в возрасте 89 лет скончался Збигнев Бжезинский. В то время, когда хозяином Белого дома был Джимми Картер, он занимал пост советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности.

Два месяца назад он дал одно из своих последних интервью Газете.ру, в котором говорил о том, что угрожает российскому лидеру Владимиру Путину.

«Чрезмерная концентрация властных элит в России на приобретении богатства может со временем вызвать социальные реакции и враждебность. Это еще не произошло, но я думаю, что есть потенциальный риск таких тенденций», — цитирует Бжезинского издание.

Бжезинский в одном из последних интервью говорил о Путине

 

#путин #бжезинский
Алексей Громов
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