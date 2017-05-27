Сирия: ВКС РФ уничтожили более 120 боевиков, направлявшихся в Пальмиру

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Москва, 27 мая. Самолеты ВКС России уничтожили 25 мая более 120 боевиков террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) и 32 пикапа. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны России сообщает РИА Новости.

Колонна из 39 пикапов направлялась из Ракки в Пальмиру, но была уничтожена российской авиацией.

«Двадцать пятого мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС. В результате данных ударов потери ИГИЛ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов», — цитирует слова источника агентство.

Также он отметил, что все дальнейшие попытки террористов продвинуться в сторону Пальмиры или нарастить там группировку будут жестко пресекаться.

* Организация запрещена на территории РФ.