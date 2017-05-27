Сирия: ВКС РФ привлечены к уничтожению боевиков ИГ в районе Ракки

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Ракка (Сирия), 27 мая. Российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры. Для уничтожения боевиков привлечены ВКС РФ.

Как сообщает источник в Минобороны РФ, на данной территории усилены все виды разведки. Российские беспилотники круглосуточно следят за возможными маршрутами выхода террористов, сообщает РИА Новости.

Самолеты и вертолеты ВКС РФ, а также подразделения Сил специальных операций привлечены к уничтожению групп боевиков ИГ в этом районе.

* Организация запрещена на территории РФ.