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Новости Сирии
Сирия: военные РФ предотвратили выход боевиков ИГ из Ракки в сторону Пальмиры

Сирия: военные РФ предотвратили выход боевиков ИГ из Ракки в сторону Пальмиры

7:20  27 Мая 2017
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Сирия: военные РФ предотвратили выход боевиков ИГ из Ракки в сторонВ эти планы вмешались российские военные и предприняли необходимые меры, чтобы не д

Дамаск, 27 мая. Курды пообещали предоставить боевикам ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России) возможность выхода террористов из города Ракка в сторону Пальмиры. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на свои источники в министерстве обороны РФ.

 «По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых «Сирийских демократических сил» и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ* достигнута договоренность об открытии для них безопасного «южного коридора». Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры», — цитирует агентство собеседника.

В эти планы вмешались российские военные и предприняли необходимые меры, чтобы не допустить подобного.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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