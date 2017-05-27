Сирия: военные РФ предотвратили выход боевиков ИГ из Ракки в сторону Пальмиры

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Дамаск, 27 мая. Курды пообещали предоставить боевикам ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России) возможность выхода террористов из города Ракка в сторону Пальмиры. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на свои источники в министерстве обороны РФ.

«По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых «Сирийских демократических сил» и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ* достигнута договоренность об открытии для них безопасного «южного коридора». Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры», — цитирует агентство собеседника.

В эти планы вмешались российские военные и предприняли необходимые меры, чтобы не допустить подобного.

* Организация запрещена на территории РФ.