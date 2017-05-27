Ученые научили технику управлять парализованными конечностями силой мысли

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Вашингтон, 27 мая. Научные сотрудники медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) разработали устройство, считывающее сигналы мозга и позволяющее таким образом управлять парализованными конечностями после инсульта. Об этом сообщается на страницах официального сайта университета.

Согласно результатам нового исследования, пациенты с инсультом, которые научились использовать свое сознание, чтобы открыть и закрыть устройство, установленное на их парализованных руках, получили некоторый контроль над своими руками.

По данным ученых, мысленно контролируя устройство с помощью интерфейса «мозг-компьютер», участники тренировали неповрежденные части их мозга, чтобы взять на себя функции, ранее выполнявшиеся поврежденными участками мозга.

В США ежегодно около 700 тыс. человек проходят через инсульт. Еще семь миллионов живут с его последствиями. В первые недели после инсульта люди чаще всего быстро восстанавливают некоторые способности, но этот прогресс обычно замедляется через три месяца.

Дэвид Банди, кандидат наук, один из авторов исследования, старался выяснить, как мозг контролирует движение конечностей. Разработанное учеными устройство Ipsihand содержит колпачок, в котором расположены электроды для обнаружения электрических сигналов в мозге. Компьютер усиливает сигналы и передает их на аппарат, установленный на парализованной руке. Устройство «узнает» сигнал. Пока «рука» выполняет очень ограниченное количество действий: открыть или закрыть ладонь.