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Политика
Сенат США запросил все документы предвыборного штаба Трампа

Сенат США запросил все документы предвыборного штаба Трампа

7:08  27 Мая 2017
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Сенат США запросил все документы предвыборного штаба Трампа

Вашингтон, 27 мая. Спецкомитет по разведке Сената США запросил все материалы предвыборного штаба Дональда Трампа в связи с расследованием дела о «российском вмешательстве». Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Сенат запросил документы, электронную переписку и данные о телефонных звонках за весь период существования предвыборного штаба Дональда Трампа начиная с июня 2015 года. Также сообщается, что члены сената республиканец Ричард Берра и демократ Марк Уорнер на  прошлой неделе направили соответствующий запрос.

Напомним, оппоненты Дональда Трампа считают, что в президентские выборы в США активно вмешивалась Россия. Однако каких-либо подтверждений этому пока представлено не было. Москва неоднократно опровергала обвинения.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
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