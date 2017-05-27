Сенат США запросил все документы предвыборного штаба Трампа

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 27 мая. Спецкомитет по разведке Сената США запросил все материалы предвыборного штаба Дональда Трампа в связи с расследованием дела о «российском вмешательстве». Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Сенат запросил документы, электронную переписку и данные о телефонных звонках за весь период существования предвыборного штаба Дональда Трампа начиная с июня 2015 года. Также сообщается, что члены сената республиканец Ричард Берра и демократ Марк Уорнер на прошлой неделе направили соответствующий запрос.

Напомним, оппоненты Дональда Трампа считают, что в президентские выборы в США активно вмешивалась Россия. Однако каких-либо подтверждений этому пока представлено не было. Москва неоднократно опровергала обвинения.