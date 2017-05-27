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Политика
Пхеньян обвинил Сеул в нарушении воздушного пространства КНДР

Пхеньян обвинил Сеул в нарушении воздушного пространства КНДР

7:28  27 Мая 2017
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Пхеньян обвинил Сеул в нарушении воздушного пространства КНДР

Пхеньян, 27 мая. «Серьезной военной провокацией» назвали в Пхеньяне нарушение воздушного пространства страны со стороны Южной Кореи.

Крупнейшие северокорейские СМИ со ссылкой на центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщили о том, что беспилотник Heron, принадлежащий Сеулу, пересек границу на западе КНДР. По их сведениям, произошло это в пятницу, 26 мая.

Как передают СМИ, Пхеньян пригрозил «беспощадным ответом» на такие действия. 

Пхеньян обвинил Сеул в нарушении воздушного пространства КНДР

Напомним, ситуация на Корейском полуострове находится в стадии обострения. США отправили в Японское море свои корабли, которые ведут наблюдение у границ с Северной Кореей. Вашингтон требует, чтобы Пхеньян свернул ядерную программу.

Алексей Громов
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