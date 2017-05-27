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Общество
Американская Delta Airlines вновь открыла рейсы в Россию

Американская Delta Airlines вновь открыла рейсы в Россию

6:51  27 Мая 2017
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Американская Delta Airlines вновь открыла рейсы в Россию

Москва, 27 мая. Авиакомпания США Delta Airlines возобновляет регулярные рейсы в Россию до московского аэропорта «Шереметьево», сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут возобновлены в субботу, 27 мая. Самолеты будут летать в Москву пять раз в неделю. Как сообщает РИА Новости, рейсы выполняются на самолете Boeing 767.

Напомним, в зимний период рейсы в США сохранились только у «Аэрофлота». Delta стала четвертой иностранной авиакомпанией, покинувшей Россию в 2016 году на фоне падения рынка.

Американская Delta Airlines вновь открыла рейсы в Россию

Delta Airlines вышла на рынок в 1929 году. Компания обслуживает порядка 180 млн человек ежегодно. 

#сша #шереметьево #delta
Олеся Волкова
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