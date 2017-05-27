Медики рассказали, кто рискует заболеть рассеянным склерозом

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Москва, 27 мая. Медики рассказали, кто больше всего рискует заболеть рассеянным склерозом. Мнение экспертов приводит РИА Новости.

Ученые относят рассеянный склероз к аутоиммунным заболеваниям, риск появления которого не зависит от возраста пациента. При заболевании рассеянным склерозом иммунитет человека начинает атаковать ткани мозга, повреждая нервные клетки и их проводники. При заболевании у человека наблюдается нарушение чувствительности и координации, слабость в мышцах и ухудшение зрения.

Предсказать появление рассеянного склероза сложно. По словам замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергея Иллариошкина это не наследственное заболевание. Риск его появления не зависит от пола или возраста человека. Можно лишь определить географию распространения рассеянного склероза. По словам Иллариошкина, эта болезнь чаше встречается в северных странах, к которым относится и Россия. А вот в Африке случаи рассеянного склероза практически не встречаются.

В России, по данным издания, рассеянным склерозом болеют почти 78 тысяч человек.