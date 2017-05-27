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Общество
Пропавших под Пензой мать с маленьким ребенком нашли

Пропавших под Пензой мать с маленьким ребенком нашли

6:35  27 Мая 2017
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Пропавших под Пензой мать с маленьким ребенком нашли

Пенза, 27 мая. После недели поисков живыми и невредимыми найдены жительница Пензы и ее четырехлетняя дочь, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, все это время, пока шли поиски, 32-летняя мать со своей дочерью находилась у знакомых в Калужской области. 

«Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них не имеется», — добавили в СК РФ.

Сообщение о пропаже женщины с ребенком поступило правоохранителям 19 мая. Родственники сообщили, что в последний раз она выходила на связь 17 мая. 

Пропавших под Пензой мать с маленьким ребенком нашли

#пенза #скр #происшествия
Олеся Волкова
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