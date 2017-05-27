Клинтон обвинила в проигрыше на выборах Россию и Джеймса Коми

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Вашингтон, 27 мая. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон нашла виновных в проигрыше на президентских выборах 2016 года. По ее словам, победу у нее украли русские и теперь уже бывший директор ФБР Джеймс Коми.

В большом интервью журналу New York проигравшая президентскую гонку Клинтон заявила, что «выиграла бы, если бы не стала объектом беспрецедентных атак со стороны Коми и русских, которые содействовали уменьшению голосов, особенно в Висконсине».

Помимо этого досталось и СМИ. По мнению Хиллари, нападки на нее были куда более жестокими, чем на Трампа. В частности, ее возмутило то, что «когда расследование связей его (Трампа) администрации с Россией выплескивается на первые полосы, The Times запустил новую функцию: еженедельный призыв к читателям «Говорить что-то приятное» о нем».

«Я никогда не видела, чтобы они делали это для меня», — возмутилась Клинтон.