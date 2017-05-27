МВД проверит задержание 9-летнего мальчика, читавшего стихи в центре Москвы

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Москва, 27 мая. Руководство УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначило проверку по факту задержания девятилетнего ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

«Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40», — сообщил глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Отмечается, что в ходе проверки будут изучены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы задержан и доставлен в полицию девятилетний мальчик, который находился на улице без сопровождения взрослых и пытался заработать чтением стихов.