В Избранное

Скопировать

Сирия, 27 мая. Авиация САР продолжает интенсивные бомбардировки террористов «Исламского государства»* в Алеппо, США и Британия отозвали половину своих военных из района Аль-Танф обратно в Иорданию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска продвигаются в Восточной Гуте, в Алеппо у боевиков ИГ* отбили населенный пункт Сукаррия. В населенном пункте Аль-Буаджуз САА лишилась танка. В Кунейтре три солдата армии погибли в результате атаки израильского БПЛА в районе населенного пункта Хамидия.

«Исламское государство»: в Алеппо террористов вытеснили из Сукаррии, один из главных командиров «Исламского государства» чеченского происхождения был ликвидирован во время бомбардировки.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии и NDF****** продвигаются в боях против боевиков в Бейт Наиме в Восточной Гутe Дамаска.

Провинция Алеппо

Авиация САР продолжила интенсивные бомбардировки террористов «Исламского государства» в Маскане.

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства» населенный пункт Сукаррия в трех километрах к западу от Масканы.

За сегодняшний день ВВС Сирии нанесли более 40 авиаударов по позициям террористам «Исламского государства» в городе Маскана.

Террористы «Исламского государства» уничтожили танк армии правительства Сирии в населенном пункте Аль-Буаджуз к югу от авиабазы «Джирах» на востоке провинции.

Провинция Хомс

Первая группа рекрутов группировки ССА** «Джейш аль-Изза» закончила свое обучение на севере провинции, сообщается в Twitter.

Сирийский репортер сообщает, что США и Британия отозвали половину своих военных из района Аль-Танф обратно в Иорданию.

Urgent: the #US #UK forces pulled more than the half of its troops from #AlTnaf to #Jordan , #SAA advanced more than 6 km towards the area. — Wael Al Hussaini (@WaelHussaini) May 26, 2017

Провинция Дейр эз-Зор

Число жертв среди мирного населения после авиаудара ВВС коалиции в деревне Маядин к югу от Дейр эз-Зора выросло до 80.

Произошли столкновения между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» в районе горы Аль-Тарда в пригороде Дейр эз-Зора. Также артиллерия САА нанесла удары по позициям террористов в районах Аль-Рашидия и Аль-Уммал.

ВВС нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в районе 137-й военной базы и на холме Аль-Худжеф к западу от Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

SDF**** ведут бои за сахарную фабрику в пригороде Ракки.

Новое соединение турецких танков занимает позицию на турецко-сирийской границе в провинции Санлиурфа, граничащей с Раккой.

Абу Айуб аль-Шишани, один из главных командиров «Исламского государства» чеченского происхождения, был уничтожен в Ракке. Как сообщает Аlmasdarnews, боевика ликвидировали ударом российского Су-34 во время бомбардировки.

Провинция Хама

Танки NDF и сирийская артиллерия держат оборону против попыток вторжения боевиков в районе Аль-Сатият к западу от Саламии.

Провинция Эс-Сувейда

Армия правительства Сирии развернула несколько 130 мм САУ для борьбы с боевиками ССА на востоке провинции.

Правительственные войска сбили семь беспилотников производства США в районе Аз-Зулюф на востоке Сувейды.

В боях с правительственными войсками ССА используют противопехотные дроны производства США, которые запускаются при помощи минометов. Подобные устройства были замечены в Латакии несколько дней назад, сообщается в Twitter.

Провинция Кунейтра

Идут ожесточенные бои между армией правительства Сирии и боевиками в районе населенных пунктов Хамидия и Мадинат аль-Бат в пригороде Кунейтры.

Три солдата армии правительства Сирии погибли в результате атаки израильского БПЛА в районе населенного пункта Хамидия в пригороде Кунейтры. После атаки солдатам удалось сбить БПЛА зенитным огнем, сообщает Аlmasdarnews.

#Syria #Quneitra #Qunaitra Sham FM Claims a Israeli Drone targeted an Army Group as it advanced behind enemy lines near #Hamidiyah pic.twitter.com/7kajKuv3BK — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 26, 2017

Ирак

Иракская полиция предотвратила атаку террористов «Исламского государства» к северо-западу от Бакубы и уничтожила ячейку боевиков, которая вербовала смертников.

Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва бомбы в районе Свекб к югу от Багдада.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)