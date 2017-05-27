Сирия новости 27 мая 07.00: ВВС атакуют боевиков ИГ в Алеппо, США и Британия отозвали часть военных из Хомса
Сирия, 27 мая. Авиация САР продолжает интенсивные бомбардировки террористов «Исламского государства»* в Алеппо, США и Британия отозвали половину своих военных из района Аль-Танф обратно в Иорданию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска продвигаются в Восточной Гуте, в Алеппо у боевиков ИГ* отбили населенный пункт Сукаррия. В населенном пункте Аль-Буаджуз САА лишилась танка. В Кунейтре три солдата армии погибли в результате атаки израильского БПЛА в районе населенного пункта Хамидия.
«Исламское государство»: в Алеппо террористов вытеснили из Сукаррии, один из главных командиров «Исламского государства» чеченского происхождения был ликвидирован во время бомбардировки.
Провинция Дамаск
Армия правительства Сирии и NDF****** продвигаются в боях против боевиков в Бейт Наиме в Восточной Гутe Дамаска.
Провинция Алеппо
Авиация САР продолжила интенсивные бомбардировки террористов «Исламского государства» в Маскане.
Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства» населенный пункт Сукаррия в трех километрах к западу от Масканы.
За сегодняшний день ВВС Сирии нанесли более 40 авиаударов по позициям террористам «Исламского государства» в городе Маскана.
Террористы «Исламского государства» уничтожили танк армии правительства Сирии в населенном пункте Аль-Буаджуз к югу от авиабазы «Джирах» на востоке провинции.
Провинция Хомс
Первая группа рекрутов группировки ССА** «Джейш аль-Изза» закончила свое обучение на севере провинции, сообщается в Twitter.
Сирийский репортер сообщает, что США и Британия отозвали половину своих военных из района Аль-Танф обратно в Иорданию.
Провинция Дейр эз-Зор
Число жертв среди мирного населения после авиаудара ВВС коалиции в деревне Маядин к югу от Дейр эз-Зора выросло до 80.
Произошли столкновения между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» в районе горы Аль-Тарда в пригороде Дейр эз-Зора. Также артиллерия САА нанесла удары по позициям террористов в районах Аль-Рашидия и Аль-Уммал.
ВВС нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в районе 137-й военной базы и на холме Аль-Худжеф к западу от Дейр эз-Зора.
Провинция Ракка
SDF**** ведут бои за сахарную фабрику в пригороде Ракки.
Новое соединение турецких танков занимает позицию на турецко-сирийской границе в провинции Санлиурфа, граничащей с Раккой.
Абу Айуб аль-Шишани, один из главных командиров «Исламского государства» чеченского происхождения, был уничтожен в Ракке. Как сообщает Аlmasdarnews, боевика ликвидировали ударом российского Су-34 во время бомбардировки.
Провинция Хама
Танки NDF и сирийская артиллерия держат оборону против попыток вторжения боевиков в районе Аль-Сатият к западу от Саламии.
Провинция Эс-Сувейда
Армия правительства Сирии развернула несколько 130 мм САУ для борьбы с боевиками ССА на востоке провинции.
Правительственные войска сбили семь беспилотников производства США в районе Аз-Зулюф на востоке Сувейды.
В боях с правительственными войсками ССА используют противопехотные дроны производства США, которые запускаются при помощи минометов. Подобные устройства были замечены в Латакии несколько дней назад, сообщается в Twitter.
Провинция Кунейтра
Идут ожесточенные бои между армией правительства Сирии и боевиками в районе населенных пунктов Хамидия и Мадинат аль-Бат в пригороде Кунейтры.
Три солдата армии правительства Сирии погибли в результате атаки израильского БПЛА в районе населенного пункта Хамидия в пригороде Кунейтры. После атаки солдатам удалось сбить БПЛА зенитным огнем, сообщает Аlmasdarnews.
Ирак
Иракская полиция предотвратила атаку террористов «Исламского государства» к северо-западу от Бакубы и уничтожила ячейку боевиков, которая вербовала смертников.
Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва бомбы в районе Свекб к югу от Багдада.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
17:4126 МаяУльтиматум ИГИЛ в Ракке: справятся ли проамериканские силы с террористами до конца мая
-
15:3626 МаяВсе дороги ведут в Дамаск: как сирийская армия освобождала горный район к югу от Пальмиры от террористов ИГ
-
14:5026 МаяЭксперт: продажа нефти Сирией и Венесуэлой в обход санкций абсолютно невозможна
-
11:5026 МаяКрупнейшая атака ИГИЛ: сирийская армия должна освободить осажденный Дейр-эз-Зор
-
21:3425 МаяСирия: САА разгромила ИГИЛ на востоке провинции Хомс
-
20:2325 МаяСирийский прогноз: почему Асаду важно опередить США при наступлении на Дейр эз-Зор
-
18:1925 МаяЗачем Турции Сирия: когда турки нападут на курдов и захватят Катарский газопровод
-
17:0025 МаяВКС в небе Сирии: почему в США занервничали из-за перехвата самолета коалиции российским истребителем
-
16:1925 МаяСмертельные авиаудары в Ракке: на что готов пойти Запад ради энергоресурсов Сирии
-
13:2125 МаяЦепи и кольца: как армия Сирии заблокировала террористов ИГ на трассе Дамаск — Пальмира
-
12:2225 МаяОперация НАТО в Сирии: как Вашингтон заставит Германию и Францию воевать с ИГИЛ
-
19:0424 МаяСирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео
-
18:1524 МаяОт Каламуна до Ат-Танфа: как армия Сирии пробивается с боями к границе с Иорданией и Ираком
-
17:3124 МаяДыра в бюджете ИГИЛ: как сирийская армия освобождает нефтяные месторождения на пути в Дейр-эз-Зор
-
15:2824 МаяНа пути к Дейр-эз-Зору: Запад использует ИГИЛ для рассредоточения сил сирийской армии
-
12:1524 МаяВозвращение в Шайрат: ВВС Сирии смогут значительно усилить удары по отрядам ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре
-
20:3023 МаяСирия: страшные последствия обстрела Дейр эз-Зора боевиками ИГ. ФАН публикует видео
-
17:0023 МаяБоевики сплачиваются в Дейр-эз-Зоре: у сирийской армии есть шанс деблокировать город со стороны Пальмиры
-
16:4823 МаяСирия: Шиитская ось, или Как Иран и союзники помогают Сирии восстановить контроль над южной границей