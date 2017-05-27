Умер ветеран внешней политики США Збигнев Бжезинский

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Вашингтон, 27 мая. Умер политолог, советник по национальной безопасности президента США Джими Картера Збигнев Бжезинский. Об этом дочь ученого Мика сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram.

«Мой отец ушел с миром сегодня ночью. Друзья знали его как Збига, внуки как шефа, а жена как непреходящую любовь всей жизни, — написала Мика Бжезинский. — Я знала его как самого вдохновляющего, любимого и любящего отца который только может быть».

Напомним, Збигнев Бжезинский был американским политологом и социологом польского происхождения. В конце 70-х начале 80-х годов прошлого века Бжезинский работал советником по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера. После ухода с госслужбы ученый продолжал оказывать влияние на внешнюю политику Вашингтона.

В России Бжезинский известен как апологет «ястребиного» подхода во внешней политике США и автор монографии «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы».