Умер ветеран внешней политики США Збигнев Бжезинский
Вашингтон, 27 мая. Умер политолог, советник по национальной безопасности президента США Джими Картера Збигнев Бжезинский. Об этом дочь ученого Мика сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Мой отец ушел с миром сегодня ночью. Друзья знали его как Збига, внуки как шефа, а жена как непреходящую любовь всей жизни, — написала Мика Бжезинский. — Я знала его как самого вдохновляющего, любимого и любящего отца который только может быть».
Напомним, Збигнев Бжезинский был американским политологом и социологом польского происхождения. В конце 70-х начале 80-х годов прошлого века Бжезинский работал советником по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера. После ухода с госслужбы ученый продолжал оказывать влияние на внешнюю политику Вашингтона.
В России Бжезинский известен как апологет «ястребиного» подхода во внешней политике США и автор монографии «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы».