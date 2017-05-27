Два пенсионера погибли в страшном ДТП в Иркутской области

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Иркутск, 27 мая. В ДТП на трассе «Байкал» в Иркутской области погибли два пенсионера. Об этом со ссылкой на Управление ГИБДД по региону сообщает IrkutskMedia.

По данным издания, ДТП произошло 26 мая на трассе «Байкал». Водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП погиб 61-летний водитель и пассажирка автомобиля.

Напомним, ранее Газета.ru сообщала, что в ДТП с участием рейсового автобуса и фуры в Московской области пострадали четыре человека. Авария произошла 26 мая в городе Дзержинском, травмы получили три пассажира автобуса и водитель грузового автомобиля.