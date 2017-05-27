Ученые нашли способ замедлить развитие рака

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Вашингтон, 27 мая. Ученые из США нашли способ замедлить развитие рака, затруднив деление больных клеток. Об этом со ссылкой на исследование группы биологов из университета Рочестера сообщает Science.

Метод замедления развития рака заключается в блокировки работы молекул белка TSN, который необходим для деления клеток.

«Мы знали, что молекулы белка TSN чаще встречаются в раковых клетках, чем в их здоровых аналогах, и наше исследование показывает, что блокировка его работы может замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака», — заявил один из авторов исследования Рейяд Эльбарбари.

Издание отмечает, что раковые клетки отличаются от здоровых быстрым и бесконтрольным ростом, а также потреблением большого количества необходимых для организма веществ. Для замедления развития рака ученые разрабатывают препараты, препятствующие размножению раковых клеток.