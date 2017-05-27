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Истребители КНР перехватили американский патрульный самолет

Истребители КНР перехватили американский патрульный самолет

5:00  27 Мая 2017
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Истребители КНР перехватили американский патрульный самолет

Вашингтон, 27 мая. Два истребителя-бомбардировщика J-10 КНР перехватили американский патрульный самолет P-3 Orion в небе над Южно-Китайским морем. Об этом со ссылкой на представителей военного ведомства Соединенных Штатов сообщает ABC News.

По данным телеканала, в США назвали перехват «не безопасным и не профессиональным» и подчеркнули, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве, где мог проводить операции. Также военные США отметили, что китайские истребители якобы следовали перед самолетом ВМС США, чем встревожили американского летчика.

В связи с инцидентом Вашингтон намерен обратиться к Пекину по дипломатическим и военным каналам.

#сша
Алексей Громов
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