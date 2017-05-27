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Вашингтон, 27 мая. Джаред Кушнер до инаугурации Трампа обсуждал с послом России Сергеем Кисляком возможность создания секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на неназванные чиновники сообщает The Washington Post.

По данным издания, в начале декабря 2016 года во время встречи с послом России Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower Джаред Кушнер якобы предложил создать секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа. При встрече также присутствовал бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флин.

Для создания канала связи Кушнер якобы предложил использовать диппредставительства России в США. Издание отмечает, что Сергей Кисляк «был ошеломлен» предложением.

Напомним, ранее издание Газета.ru со ссылкой на западные СМИ сообщило, что Белый дом намерен создать «оперативный штаб», который будет отвечать на связанные с расследованием «российских связей Трампа» вопросы. В штаб должны войти Джаред Кушнер, советник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и сотрудник его предвыборного штаба Кори Левандовски.