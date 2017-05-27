«Иванушкам International» закрыли въезд на Украину

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Москва, 27 мая. Российской поп-группе «Иванушки International» запретили въезд на территорию Украины. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил один из участников коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов.

Певец подчеркнул, что группа не выступала в Крыму после воссоединения с Россией. По версии Григорьева-Аполлонова, запрет может быть связан с тем, что с сольной программой Ялту посещал другой участник группы — Кирил Андреев.

«Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал», — отметил певец.

Напомним, накануне сайт газеты «Известия» сообщил, что имена участников трио «Иванушки International» оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец». По версии администраторов ресурса, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов «незаконно пересекали государственную границу Украины».