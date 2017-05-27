Эстония договаривается с США о присоединении к коалиции против ИГ

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Таллин, 27 мая. Эстония ведет переговоры с США и другими странами на предмет присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ). Об этом со ссылкой на главу эстонского Минобороны Маркуса Цахкна сообщает RT.

Министр обороны Эстонии отметил, что Таллин уже проводил консультации с США и другими странами об участии в коалиции против ИГИЛ. Теперь эстонским властям необходимо подумать о возможности направить на борьбу с террористами военного подразделения.

«Сейчас, когда на саммите НАТО было решено усилить действия против ИГ* в Ираке, Эстония должна взвесить отправку боевого подразделения для борьбы с этой террористической группировкой», — цитирует слова Цахкана агентство.

Также глава эстонского Минобороны заявил, что Таллин уже участвует в тренировочной миссии в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.