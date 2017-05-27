В Сирии уничтожен влиятельный полевой командир ИГИЛ

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Дамаск, 27 мая. Один из наиболее влиятельных полевых командиров террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) в Сирии ликвидирован 25 мая в восточной части города Хомс. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Погиб воевавший в Сирии полевой командир чеченского происхождения Абу Аюб Аль-Шишани. По данным издания, Аль-Шишани разрабатывал план атаки на Пальмиру в марте 2016 года. Тогда сирийским военным пришлось покинуть город. В последнее время полевой командир участвовал в битвах у границы с Ираком и специализировался на операциях в пустынных районах иракского города Анбар и сирийской Ниневии.

По данным Al-Masdar News, Абу Аюб Аль-Шишани погиб в результате авиаудара российских ВКС.

* Организация запрещена на территории РФ.