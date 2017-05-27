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Новости Сирии
Сирия: САА сбила помогавший повстанцам израильский беспилотник

Сирия: САА сбила помогавший повстанцам израильский беспилотник

3:26  27 Мая 2017
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Сирия: САА сбила помогавший повстанцам израильский беспилотник

Дамаск, 27 мая. Сирийские военные сбили израильский беспилотник, который использовался в приведшей к гибели троих военнослужащих в провинции Кунейтра операции повстанцев. Об этом сообщает AMN.

Издание отмечает, что вечером в пятницу в результате координируемой с помощью сбитого дрона операции противника погибли три военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). В момент гибели солдаты находились на контролируемой повстанцами территории. После смерти военнослужащих, силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили дрон.

По данным AMN, пока ни Дамаск ни Тель-Авив не сделали официальных заявлений об инциденте.

#сирия
Виталий Малясев
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