Сирия: САА сбила помогавший повстанцам израильский беспилотник

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Дамаск, 27 мая. Сирийские военные сбили израильский беспилотник, который использовался в приведшей к гибели троих военнослужащих в провинции Кунейтра операции повстанцев. Об этом сообщает AMN.

Издание отмечает, что вечером в пятницу в результате координируемой с помощью сбитого дрона операции противника погибли три военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). В момент гибели солдаты находились на контролируемой повстанцами территории. После смерти военнослужащих, силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили дрон.

По данным AMN, пока ни Дамаск ни Тель-Авив не сделали официальных заявлений об инциденте.