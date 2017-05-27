В центре Москвы полиция задержала 9-летнего мальчика, читавшего стихи

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Москва, 27 мая. Руководство центрального округа полиции Москвы проводит проверку по факту задержания девятилетнего ребенка, который читал стихи в центре российской столицы.

По словам руководителя пресс-службы московской полиции Александра Князева, о результатах проверки в ближайшее время будет объявлено.

«Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МВД.

Ранее стало известно, что в центре Москвы был задержан ребенок, который находился один и пытался заработать деньги чтением стихов.