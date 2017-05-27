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Политика
Белый дом может нанять юристов для проверки своих твитов Трампа

Белый дом может нанять юристов для проверки своих твитов Трампа

3:01  27 Мая 2017
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Белый дом может нанять юристов для проверки своих твитов Трампа

Вашингтон, 27 мая. Белый дом рассматривает возможность привлечения юристов для оценки записей президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, в Белом доме опасаются, что неосторожными комментариями Трамп способен навредить сам себе.

Юристы будут призваны уберечь Трампа от бездоказательных высказываний, способных ему навредить, — пишет The Wall Street Journal.

Ранее Газета.ru сообщала, что США могут ужесточить санкции против России.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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