Белый дом может нанять юристов для проверки своих твитов Трампа

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Вашингтон, 27 мая. Белый дом рассматривает возможность привлечения юристов для оценки записей президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, в Белом доме опасаются, что неосторожными комментариями Трамп способен навредить сам себе.

Юристы будут призваны уберечь Трампа от бездоказательных высказываний, способных ему навредить, — пишет The Wall Street Journal.

Ранее Газета.ru сообщала, что США могут ужесточить санкции против России.