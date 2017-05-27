В Париже в память о погибших в Египте христианах погасили иллюминацию Эйфелевой башни
Париж, 27 мая. В память о погибших в Египте христианских паломниках на Эйфелевой башне погасили иллюминацию, сообщает RT.
Огни погасли в 00.45 (1.45 мск). Соответствующее сообщение появилось на страничке @LaTourEiffel в социальной сети Twitter.
«Я погашу свои огни сегодня ночью, в 0.45, в память о жертвах атаки в Египте», — говорится в написанном от имени Эйфелевой башни сообщении.
Напомним, накануне в египетской провинции Минья террористы атаковали группу отправившихся в паломничество коптских христиан. Издание Газета.ru со ссылкой на власти страны сообщает, что в результате нападения погибли 23 человека, еще 25 паломников получили ранения.