Саудиты придумали «санатории» для террористов ИГИЛ

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Эр-Рияд, 27 мая. В Садовской Аравии предложили «план реабилитации» террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

В частности, принять террористов готовы в Центре консультирования и ухода Мухаммеда бен Найфа в Саудовской Аравии. По замыслу саудитов, восстановление членов ИГИЛ* будет включать бассейн, активные игры (в том числе волейбол) и полноценное питание.

Ранее в «Исламском государстве» объявили о «тотальной войне» против Запада в священный месяц Рамадан. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.