В Ливане обезврежены террористы, готовившие теракты в церквях

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Бейрут, 27 мая. Ливанская армия провела успешную операцию против связанной с террористической организацией ИГИЛ* (запрещена в РФ) группировки, которая готовила теракты в христианских церквях. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

По данным СМИ, операция проходила в местечке Наби-Осман. Военные пытались захватить главаря группировки Биляля Бурейди, но тот привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. Ранения получили шесть военнослужащих ливанской армии.

Телеканал сообщает, что группировка Бурейди планировала серию нападений на христианские церкви в городе Рас-Баальбек, который располагается на севере долины Бекаа. На базе террористов была обнаружена заготовленная для этого взрывчатка.

* Организация запрещена на территории РФ.