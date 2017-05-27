Немецкий профессор развенчала мифы о Путине и России

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Берлин, 27 мая. Немецкий профессор и журналист Габриэле Кроне-Шмальц выступила с резкой критикой в адрес СМИ в Германии и призвала к устройству справедливого миропорядка с участием России, сообщает RT.

Необычную для большинства немецких изданий точку зрения Габриэле Кроне-Шмальц высказала 25 мая на выступлении в Ротенбурге. Профессор раскритиковала СМИ в Германии и призвала относиться к любой информации скептически.

Также, Кроне-Шмальц развенчала несколько мифов, которые активно эксплуатируют СМИ в Европе. Профессор поставила под сомнение миф об «аннексии Крыма» и нарушении международного права, назвав события 2014 года отделением части государства. Также Кроне-Шмальц развенчала активно муссируемые западными журналистами слухи о якобы возможном присоединении президентом России Владимиром Путиным стран Балтии, заявив, что это было бы не в интересах Москвы.

Кроме того, профессор назвала близорукой современную европейскую политику и призвала к более справедливому мироустройству с участием Москвы.