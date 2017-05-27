Сирия: SDF продлила амнистию террористам ИГИЛ

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Дамаск, 27 мая. Сирийские демократические силы (SDF) заявили о продлении амнистии для террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Амнистия продлится до 31 мая 2017 года. В SDF обосновали свое решение гуманистическими соображениями. Сирийские демократические силы хотят «уберечь жизни и не допустить кровопролития».

Ранее стало известно, что боевики «Исламского государства»* причастны к двум взрывам в Джакарте. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.